В июне 2024 Министерство финансов Украины привлекло 55 млрд грн (в эквиваленте) от выпуска государственных облигаций. Об этом говорится в сообщении министерства.
В июне Министерство финансов привлекло 55 млрд грн от продажи ОВГЗ
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В частности:
- 38,41 млрд грн;
- $407,33 млн.
35,3 млрд грн из общего объема — военные облигации. Эти средства позволяют снабжать украинскую армию самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами.
Доходность ОВГЗ
Государственные облигации продолжают являться наиболее привлекательным инвестиционным инструментом на рынке.
Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в июне равнялась 15,58%, номинированных в долларе — 4,63%.
Роловер инвестиций, то есть процент рефинансирования, в ОВГЗ за июнь составил 120% для гривневых ОВГЗ, 134% для долларовых ОВГЗ.
Источник: Минфин
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