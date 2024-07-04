В июне Министерство финансов привлекло 55 млрд грн от продажи ОВГЗ

В июне 2024 Министерство финансов Украины привлекло 55 млрд грн (в эквиваленте) от выпуска государственных облигаций. Об этом говорится в сообщении министерства.

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В частности:

38,41 млрд грн;

$407,33 млн.

35,3 млрд грн из общего объема — военные облигации. Эти средства позволяют снабжать украинскую армию самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами.

Доходность ОВГЗ

Государственные облигации продолжают являться наиболее привлекательным инвестиционным инструментом на рынке.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в июне равнялась 15,58%, номинированных в долларе — 4,63%.

Роловер инвестиций, то есть процент рефинансирования, в ОВГЗ за июнь составил 120% для гривневых ОВГЗ, 134% для долларовых ОВГЗ.