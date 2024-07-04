К сожалению, были обнаружены случаи, когда мошенники продают NFT и электронные марки якобы от Укрпочты, например, на сайте https://opensea.io/Ukrposhta. По состоянию на 3 июля 2024 г. Укрпочта не выпускала NFT-марки, говорится в сообщении компании.
Укрпочта предупреждает о мошенничестве с NFT марками
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Марки-подделки
Все марки Укрпочты с отметкой NFT, предлагаемые на разных сайтах, являются подделкой.
В компании напомнили, что единственные электронные каналы, где можно приобрести официальные марки от Укрпочты, — это интернет-площадка Postmark, или официальные онлайн-магазины компании на Ebay, Amazon.
Источник: Минфин
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