Укрпочта предупреждает о мошенничестве с NFT марками

К сожалению, были обнаружены случаи, когда мошенники продают NFT и электронные марки якобы от Укрпочты, например, на сайте https://opensea.io/Ukrposhta. По состоянию на 3 июля 2024 г. Укрпочта не выпускала NFT-марки, говорится в сообщении компании.