В Японии впервые за 20 лет ввели в обращение новые банкноты (фото)

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Что изображено на банкнотах

На обновленных банкнотах изображены бизнесмен и государственный деятель Сибусава Эйити, педагог Чуда Умеко и бактериолог Китасато Сибасабуро.

Дизайн купюр обновлен впервые с 2004 года. На банкноты нанесена голограмма нового типа, что усложняет их подделку, а цифры напечатаны большим шрифтом, поэтому их легче прочесть.

Ожидается, что новые банкноты появятся в обращении уже в четверг после того, как Банк Японии доставит их в финансовые учреждения.

Правительство и Банк Японии планируют напечатать 7,48 млрд новых банкнот к марту следующего года.