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4 июля 2024, 16:17 Читати українською

В Японии впервые за 20 лет ввели в обращение новые банкноты (фото)

С 1 июля в Японии впервые за 20 лет внедрили в обращение три новых банкноты, в которых используются передовые технологии для предотвращения подделок. Об этом передает Укринформ со ссылкой на NHK.

С 1 июля в Японии впервые за 20 лет внедрили в обращение три новых банкноты, в которых используются передовые технологии для предотвращения подделок.
Фото:ukrinform

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Что изображено на банкнотах

На обновленных банкнотах изображены бизнесмен и государственный деятель Сибусава Эйити, педагог Чуда Умеко и бактериолог Китасато Сибасабуро.

Дизайн купюр обновлен впервые с 2004 года. На банкноты нанесена голограмма нового типа, что усложняет их подделку, а цифры напечатаны большим шрифтом, поэтому их легче прочесть.

Ожидается, что новые банкноты появятся в обращении уже в четверг после того, как Банк Японии доставит их в финансовые учреждения.

Правительство и Банк Японии планируют напечатать 7,48 млрд новых банкнот к марту следующего года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 июля 2024, 17:51
#
В нас також вже потрібні такі номінали:)
+
0
ramarren
ramarren
4 июля 2024, 18:05
#
Кольорова гама однакова, важко розрізняти…
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