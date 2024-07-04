С 1 июля в Японии впервые за 20 лет внедрили в обращение три новых банкноты, в которых используются передовые технологии для предотвращения подделок. Об этом передает Укринформ со ссылкой на NHK.
В Японии впервые за 20 лет ввели в обращение новые банкноты (фото)
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Что изображено на банкнотах
На обновленных банкнотах изображены бизнесмен и государственный деятель Сибусава Эйити, педагог Чуда Умеко и бактериолог Китасато Сибасабуро.
Дизайн купюр обновлен впервые с 2004 года. На банкноты нанесена голограмма нового типа, что усложняет их подделку, а цифры напечатаны большим шрифтом, поэтому их легче прочесть.
Ожидается, что новые банкноты появятся в обращении уже в четверг после того, как Банк Японии доставит их в финансовые учреждения.
Правительство и Банк Японии планируют напечатать 7,48 млрд новых банкнот к марту следующего года.
Источник: Минфин
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