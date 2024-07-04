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4 июля 2024, 15:15 Читати українською

Почти 60% украинцев в Германии видят будущее своих детей в этой стране — исследование

Более половины граждан Украины в Германии (57%) представляют будущее своих детей в Германии, тогда как 39% видят их будущее в Украине. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Миграционной платформой EWL.

Более половины граждан Украины в Германии (57%) представляют будущее своих детей в Германии, тогда как 39% видят их будущее в Украине.
Фото:depositphotos

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Совсем другая ситуация в Нидерландах, где 29% граждан Украины указали на
свою текущую страну обитания. Зато более половины (60%) видят
будущее своих детей в Украине.

Половина граждан Украины в Германии и Нидерландах (51 и 50% соответственно) утверждают, что приехали с детьми до 18 лет. В обеих странах треть респондентов (33%) рассказала, что прибыла с одним ребёнком. Средний возраст самого младшего ребенка в Германии — восемь лет, а в Нидерландах — девять.

Среди украинских семей в Германии и Нидерландах более половины (60% и 56% соответственно) сообщили, что их дети обучаются в двух системах образования — украинской и местной.

В Германии почти четверть (24%) украинских семей возлагаются исключительно на немецкую систему, в то время как в Нидерландах это количество составляет 30%. Также 9% респондентов в Германии и 6% респондентов в Нидерландах утверждают, что дети не охвачены ни одной системой образования.

В Германии значительная доля граждан Украины (66%) положительно оценивает доступность ухода за детьми, что позволяет родителям работать или продолжать обучение. Нидерланды показывают даже более положительную тенденцию — 86% опрошенных.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
financialGenius
financialGenius
4 июля 2024, 15:24
#
Больше бездарных законов и не желание искоренять коррупцию в Украине и через год эта цифра увеличится …
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