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4 июля 2024, 14:27 Читати українською

Приватбанк продаст через СЕТАМ права требования по портфелю карточных кредитов на 4,8 миллиарда

Приватбанк планирует до конца года продать через СЕТАМ права требования по портфелю карточных кредитов на 4,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Приватбанк планирует до конца года продать через СЕТАМ права требования по портфелю карточных кредитов на 4,8 млрд грн.

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Отмечается, что планируемый на продажу портфель включает потребительские кредиты прошлых лет, предоставленные физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов.

Из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие и мобилизованные — по имеющейся в банке информации.

«Для обеспечения максимально честных и прозрачных условий продаж ПриватБанк продолжит реализацию прав требований по карточным кредитам физических лиц через электронный аукцион OpenMarket (ГП „СЕТАМ“ Министерства юстиции Украины)», — говорится в сообщении.

Приватбанк обновляет правила торгов, чтобы привлечь шире круг потенциальных игроков рынка. Следующее размещение информационного объявления о проведении электронных торгов намечено на август 2024 года.

В Приватбанке напомнили, что в марте 2024 года по результатам торгов на СЕТАМ банк успешно подписал соглашение с победителем электронных торгов по продаже портфеля карточных кредитов общей задолженностью на сумму 491 млн грн стоимостью 13 101 000 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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