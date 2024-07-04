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4 июля 2024, 14:05 Читати українською

Paramount Global думает о продаже BET за $1,6 миллиарда

Контролирующая ряд сетей (в том числе MTV и CBS) американская телекоммуникационная корпорация Paramount Global обсуждает продажу Black Entertainment Television. Оценочный размер потенциального соглашения составляет $1,6−1,7 миллиарда. Его начали рассматривать после провала предыдущего раунда переговорного процесса со Skydance Media. Подробнее о сделке рассказывают аналитики LBLV.

Контролирующая ряд сетей (в том числе MTV и CBS) американская телекоммуникационная корпорация Paramount Global обсуждает продажу Black Entertainment Television.
Фото: LBLV

Среди возможных покупателей сети находятся ее действующий CEO Скотт Миллс, а также Чинь Чу (руководит частной инвестфирмой из Нью-Йорка CC Capital). В 2023-м группа рассматривала предложение о продаже почти за $2 миллиарда. Известие о возможной сделке появилось после отказа владеющей контрольным пакетом акций Paramount Шари Рэдстоун от предложения о слиянии со Skydance Media. Переговоры вернули интерес к бумагам Paramount, подняв их цену на 4,2%, до $10,56, отмечает lblv.com.

У BET есть несколько других потенциальных покупателей

В прошлом бизнесмен Байрон Аллен тоже интересовался сетью: в 2023-м он предложил за нее и канал VH1 $3,5 миллиарда. Кроме того, инвестор стримингового сервиса BET+ Тайлер Перри тоже сообщил, что интересуется покупкой части активов большего предприятия.

BET была создана Робертом Джонсоном в 1980-м. В 2001-м ее продали Viacom (предшественник Paramount) приблизительно за $3 миллиарда. Сейчас у этой сети есть устойчивые связи с частью наиболее успешных темнокожих создателей развлекательного контента. В их числе находятся Перри Кения Баррис и Рашида Джонс, инвестировавшие в продюсерскую фирму BET Studios.

Александр Мельников, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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