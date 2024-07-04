NovaPay запустил рассрочку для своих клиентов

В мобильном приложении NovaPay появился новый продукт — рассрочка, позволяющая мгновенно получить кредитные средства за несколько кликов. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что известно о новом продукте

Новый продукт имеет два удобных формата:

Рассрочка на платеж по истории операций позволяет перевести уже совершенную транзакцию взаймы. Это может быть оплата за покупку, произведенная ранее, за коммунальные услуги или даже перевод другому человеку — с карты на карту или по реквизитам (IBAN) — клиенту NovaPay или любого банка. Кредитные средства на карту, которые затем можно использовать для оплаты будущих покупок или снятия наличных.

Как оформить

Рассрочку можно оформить в мобильном приложении NovaPay на срок от 3 до 12 месяцев. Минимальная сумма — 1000 грн, первый взнос отсутствует. Если вы хотите получить кредит на уже произведенный платеж, то это можно сделать в течение месяца.

Максимальный размер ссуды рассчитывается в зависимости от кредитного лимита каждого клиента, который можно проверить в приложении NovaPay, и может достигать 100 тыс. грн.

Долг нужно будет погашать равными частями, ежемесячным обязательным платежом. Для удобства клиента настроено автоматическое списание. Достаточно будет проверить наличие средств на карте на дату списания. Ставка — 0,00001% годовых, комиссия за предоставление рассрочки — 3,5% от суммы кредита в месяц (реальная годовая процентная ставка — до 97,34%).

При досрочном погашении комиссия взимается только за фактический срок использования кредита, никаких переплат за полный срок кредитования отсутствует.