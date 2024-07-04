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4 июля 2024, 13:15 Читати українською

NovaPay запустил рассрочку для своих клиентов

В мобильном приложении NovaPay появился новый продукт — рассрочка, позволяющая мгновенно получить кредитные средства за несколько кликов. Об этом говорится в сообщении компании.

В мобильном приложении NovaPay появился новый продукт — рассрочка, позволяющая мгновенно получить кредитные средства за несколько кликов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о новом продукте

Новый продукт имеет два удобных формата:

  1. Рассрочка на платеж по истории операций позволяет перевести уже совершенную транзакцию взаймы. Это может быть оплата за покупку, произведенная ранее, за коммунальные услуги или даже перевод другому человеку — с карты на карту или по реквизитам (IBAN) — клиенту NovaPay или любого банка.
  2. Кредитные средства на карту, которые затем можно использовать для оплаты будущих покупок или снятия наличных.

Как оформить

Рассрочку можно оформить в мобильном приложении NovaPay на срок от 3 до 12 месяцев. Минимальная сумма — 1000 грн, первый взнос отсутствует. Если вы хотите получить кредит на уже произведенный платеж, то это можно сделать в течение месяца.

Максимальный размер ссуды рассчитывается в зависимости от кредитного лимита каждого клиента, который можно проверить в приложении NovaPay, и может достигать 100 тыс. грн.

Долг нужно будет погашать равными частями, ежемесячным обязательным платежом. Для удобства клиента настроено автоматическое списание. Достаточно будет проверить наличие средств на карте на дату списания. Ставка — 0,00001% годовых, комиссия за предоставление рассрочки — 3,5% от суммы кредита в месяц (реальная годовая процентная ставка — до 97,34%).

При досрочном погашении комиссия взимается только за фактический срок использования кредита, никаких переплат за полный срок кредитования отсутствует.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
KValera
KValera
4 июля 2024, 13:31
#
Реальна річна процентна ставка — до 97,34% Скромно однако
+
0
torn
torn
4 июля 2024, 13:45
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
0
vfp
vfp
4 июля 2024, 15:38
#
До нбу звертатись?)
нбу не погодив Укрпошті придбання банка не з прчини незбільшення частки держави у банківському секторі - це лише привід
днями з’явилась «ініциатива» нбу з «інклюзивності» фінансових послуг для віддалених та наближених до фронту регіонів, завдяки якій гавнова пошта отримає те, що не дали зробити Укрпошті
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
4 июля 2024, 14:14
#
«реальна річна процентна ставка — до 97,34%» — дорого та сердито!
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