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4 июля 2024, 11:30 Читати українською

Индекс бензина 2024 года: сколько литров топлива можно купить на среднюю зарплату в Европе (исследование)

В июне 2024 года страны с самым дешевым и дорогим бензином в Европе разделяла пропасть: 1 литр бензина в Казахстане в пересчете на доллары стоил 58 центов, тогда как в Нидерландах — 3,03$, то есть более чем в 5 раз дороже. Об этом говорится в подсчетах аналитиков Picodi Украина.

В июне 2024 года страны с самым дешевым и дорогим бензином в Европе разделяла пропасть: 1 литр бензина в Казахстане в пересчете на доллары стоил 58 центов, тогда как в Нидерландах — 3,03$, то есть более чем в 5 раз дороже.
Фото:depositphotos

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Стоимость бензина

В Украине бензин в среднем стоил 59,4 грн (1,47$) за литр, что дало нашей стране 10 место на континенте. В десятке самых дешевых стран оказались также Турция (1,30$/литр), Молдова (1,38$/литр) и Болгария (1,44$/литр).

Самым выгодным соотношением цены бензина к зарплатам отличаются, однако, страны не с дешевым бензином, а с высокими зарплатами. Так, среднестатистический житель Швейцарии на среднюю зарплату может «заправиться» на 2 945 литров, люксембуржец — на 2 594 литра, а датчанин — на 1 922 литра.

В Украине согласно свежим данным ПФУ средняя зарплата по стране составляет 15 434 грн (или 12 424 грн чистыми). Таким образом среднестатистический украинец на свою зарплату может заправиться на 209 литров (последнее место среди 43 стран рейтинга). Год назад этот показатель был на 32 литра больше (241 литр).

Индекс бензина в Украине в последние годы:

  • 2019 — 258 литров;
  • 2020 — 345 литров;
  • 2021 — 389 литров;
  • 2022 — 232 литра;
  • 2023 — 241 литр;
  • 2024 — 209 литров.

Худшие европейские страны рейтинга — Молдова (430 литров), Албания (338 литров) и Украина (228 литров).

Методология

Индекс бензина — это ежегодный рейтинг соотношения стоимости бензина к средней зарплате, который с 2019 года составляют аналитики Picodi.

В данном исследовании использованы последние данные о средней заработной плате, размещенные на сайтах государственных статистических служб и соответствующих министерств. Для стран, официальные органы которых не публикуют эту информацию, была использована статистика из сайта Numbeo.

Средняя стоимость бензина взята с сайта GlobalPetrolPrices.com и других локальных источников. Для вычисления количества литров горючего, которое можно купить на месячную зарплату, мы разделили среднюю зарплату нетто на среднюю цену 1 литра бензина.

Для конвертации валют был использован средний курс Google Finance за июнь 2024 года.

Источник: Минфин
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