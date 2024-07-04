Курс валют на 4 июля: доллар подешевел в обменниках

В четверг на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 3 копейки в продаже.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и 3 копейки в продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,60−41,05 грн. Евро покупают за 43,60 грн., а продают за 44,23 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,83−40,95, евро — 44,05−44,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,63−40,66 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,85−43,87 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.