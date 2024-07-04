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4 июля 2024, 11:29 Читати українською

В Чехии планируют увеличить выплаты украинским беженцам

В Чехии уже с августа планируется увеличить гуманитарную помощь для беженцев из Украины из-за того, что в сентябре истекает срок права многих беженцев на бесплатное временное проживание. Об этом сообщает uamedia.eu.

В Чехии уже с августа планируется увеличить гуманитарную помощь для беженцев из Украины из-за того, что в сентябре истекает срок права многих беженцев на бесплатное временное проживание.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Необходимо мотивировать иностранцев с временной защитой искать жилье на рынке», — говорится в проекте постановления правительства, которое сейчас изучает Министерство труда и социальных дел.

Какие выплаты сейчас

Ведомство хочет ввести повышение в виде расходов на жилье, на основании которых рассчитывается помощь. В настоящее время эти расходы составляют:

  • 6 000 крон в месяц для детей до 18 лет и беженцев, находящихся здесь менее 150 дней, в квартирах, зарегистрированных министерством как жилье для беженцев, и 4 800 крон для незарегистрированного жилья;
  • для остальных беженцев это 3 000 крон в квартирах и 2 400 крон в незарегистрированном жилье. Оцениваются до пяти человек, проживающих вместе.

Министерство предлагает два варианта:

  • согласно первому варианту, начисляется помощь максимум на трех человек, а учитываемые расходы составляют 8 000 и 5 000 крон в квартирах, зарегистрированных как жилье для беженцев, и 6 400 и 4 000 крон в квартирах без регистрации;
  • во втором варианте, если пять человек проживают вместе, то сумма будет составлять 6000 и 4000 крон, независимо от того, зарегистрировано или не зарегистрировано жилье.

Сколько это обойдется бюджету Чехии

В первом варианте это обойдется государственному бюджету в дополнительные 1,6 миллиарда крон в год, а во втором — 1,4 миллиарда крон. Отмена бесплатного временного жилья, напротив, сократит расходы на 1,92 миллиарда чешских крон в год.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
4 июля 2024, 11:42
#
Працювати потрібно спонукувати.
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