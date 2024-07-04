Инвестиционный фонд Лугано раздаст криптовалютным стартапам $100 млн

Власти швейцарского Лугано создали инвестиционный пул для стартапов на сумму более 100 млн швейцарских франков ($110,5 млн). Об этом пишет Сryptonewsland.

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Что это даст

Мэрия уверена, что проект привлечет в город инвестиции. Местные компании получат помощь с интеграцией платежей в биткоинах, USDT и токенах LVGA от инвестиционного фонда 3M CHF.

Фонд пообещал раздать более 500 грантов студентам колледжей, чтобы те могли подготовиться к началу карьеры в области блокчейн-технологий. Проект стал частью местной инициативы по интеграции биткоина в финансовую инфраструктуру Лугано и применении блокчейна в бизнес-проектах.

Власти города, при сотрудничестве с выпускающей стейблкоины USDT американской компанией Tether запустили образовательный проект Plan ₿ Biz School.

Более 300 экспертов и блокчейн-энтузиастов собираются проводить семинары: как с помощью блокчейна можно улучшить деятельность предприятий, как розничным продавцам принимать транзакции в криптовалютах и оплачивать биткоином налоги.

Напомним

Госслужбы Лугано узаконили платежи в ВТС, USDT и LVGA еще в 2022 году. Теперь эти криптоактивы принимаются более чем в 150 торговых точках и на предприятиях.

В декабре мэрия Лугано запустила систему оплаты налогов и муниципальных услуг биткоинами и USDT с помощью швейцарской криптоплатформы Bitcoin Suisse.

В 2022 году в Лугано появился «биткоин-офис» Сальвадора — страны, которая одна из первых в мире легализовала платежи в биткоинах.