За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 200 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 547470 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 июля: 1200 российских оккупантов, 9 танков, 6 ракет и 26 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 547470 (+1200) человек,
- танков — 8132 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 15600 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 14777 (+65) ед,
- РСЗО — 1115 (+0) ед,
- средства ПВО — 878 (+2) ед,
- самолетов — 360 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11694 (+26),
- крылатые ракеты — 2342 (+6),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19923 (+73) ед,
- специальная техника — 2468 (+4)
Источник: Минфин
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