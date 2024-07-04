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4 июля 2024, 9:16 Читати українською

В Украине стартовали биржевые торги аграрной продукцией

На Украинской универсальной бирже уже началась аккредитация на биржевые торги зерном пшеницы, кукурузы, сои и рапса. Об этом сообщает AgroNews.

На Украинской универсальной бирже уже началась аккредитация на биржевые торги зерном пшеницы, кукурузы, сои и рапса.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Первые агропроизводители и трейдеры заполнили анкеты и получают статус члена биржи, который дает право на участие в торгах. И это процедура, которую необходимо пройти только один раз, а затем получать только преференции и сервисы от УУБ при покупке или продаже зерна», — сказано в сообщении.

Покупатели и продавцы после аккредитации получают доступ к торговой системе и свободно размещают свои заявки на продажу или покупку зерна. Следовательно, им не нужно тратить лишнее время и искать самостоятельно контрагентов, беспокоиться о надежности партнеров и о том, будут ли в срок и в полной мере выполнены все сделки, — это все берет на себя биржа.

Участников организованного агрорынка проверяют, а также следят за тем, чтобы договор был исполнен на 100%.

Источник: Минфин
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