4 июля в Украине отключение света по графику будет происходить в течение всего дня. Они будут действовать по всем областям. Об этом сообщает Укрэнерго.
Укрэнерго: 4 июля по всей Украине будет отключения света
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Графики отключений
«С 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в остальные часы — три очереди», — говорится в сообщении.
Следует заметить, что питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
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Напомним
После того как россия уничтожила значительную часть энергогенерации в Украине, были введены почасовые графики отключения электроэнергии.
Источник: Минфин
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