Укрэнерго: 4 июля по всей Украине будет отключения света

Графики отключений

«С 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в остальные часы — три очереди», — говорится в сообщении.

Следует заметить, что питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Читайте: В 20-х числах ситуация со светом станет лучше — советник премьер-министра

Напомним

После того как россия уничтожила значительную часть энергогенерации в Украине, были введены почасовые графики отключения электроэнергии.