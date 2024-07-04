Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на одну копейку

Национальный банк Украины установил на 4 июля 2024 официальный курс гривны на уровне 40,7599 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

НБУ на 4 июля установил официальный курс евро на уровне 43,84 грн (на 2 июля курс был установлен на уровне 43,69). Европейская валюта подорожала на 15 копеек.

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