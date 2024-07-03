К закрытию межбанка курс доллара упал на 17 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже. Евро упало на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 3 июля: доллар упал на межбанке
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Открытие 3 июля
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Закрытие 3 июля
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Изменения
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40,80/40,84
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40,63/40,66
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17 /18
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43,85/43,88
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43,84/43,86
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1 / 2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,60−41,05 грн. Евро покупают за 43,60 грн., а продают за 44,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,85−40,98, евро — 44,05−44,22 грн.
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Источник: Минфин
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