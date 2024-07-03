Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов будет выведена часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков. Об этом сообщил советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко.
В 20-х числах ситуация со светом станет лучше — советник премьер-министра
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«Ситуация в энергосистеме на том же уровне, на котором находится сегодня, будет до 20-х чисел июля. В 20-х числах июля мы планируем выход в работу по ремонту ряда генерирующих установок и соответственно появится дополнительная мощность в системе, которая приведет к существенному смягчению графиков», — заявил он.
В то же время Бойко добавил, что дефицит останется, но он будет существенно меньше, чем сейчас.
Источник: Минфин
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