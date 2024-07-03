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3 июля 2024, 18:41 Читати українською

Предприниматели Донбасса получат не менее 73 миллионов господдержки — Свириденко

Правительство предусмотрело на 2024 год для бизнеса Донбасса в рамках политики «Сделано в Украине» не менее 73 млн грн. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — экономики Украины Юлия Свириденко во время рабочего визита в Донецкую область.

Правительство предусмотрело на 2024 год для бизнеса Донбасса в рамках политики «Сделано в Украине» не менее 73 млн грн.
Фото: me.gov.ua

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Эти средства будут направлены на предоставление грантов, компенсацию процентных ставок по льготным кредитам, предоставление возмещения аграриям за покупку украинской сельхозтехники и другие программы в рамках политики «Сделано в Украине».

«Работаем с банковским сектором, чтобы он активнее возобновлял кредитование прифронтовых территорий. Для таких регионов условия программы „Доступные кредиты 5−7-9“ улучшены — ставки по кредитам снижены до 1% в первые два года, а затем ставка будет составлять 5% — на инвестиционные цели и 3% на финансирование оборотного капитала. Лимиты финансирования программы были увеличены до 150 млн, а сроки кредитования — до 10 лет», — заявила Свириденко.

Кроме того, обсудили возможности использования доступных кредитов для возобновления энергетических возможностей бизнеса, а также другие программы — переработочные гранты, компенсации для аграриев за приобретение отечественной техники.

По ее словам, 73 млн грн, предусмотренные в поддержку предпринимателей Донбасса, не являются лимитом, ведь чем активнее бизнесы региона будут подаваться на программы поддержки, тем больше смогут получить.

Бизнес-активность региона

При всех сложностях связанных с войной бизнес-активность региона постепенно восстанавливается.

По данным Донецкой ОВА, количество юридических лиц, уплачивавших налоги за январь-апрель 2024 года, выросло на 3,7% (до 4683) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество физических лиц предпринимателей, уплачивавших налоги в первые четыре месяца этого года, увеличилось на 32,8% и равно 19 478.

Цель политики «Сделано в Украине»

Стратегическая цель правительственной политики «Сделано в Украине» — изменить структуру украинской экономики, нарастить производство товаров с добавленной стоимостью и увеличить долю перерабатывающей промышленности в ВВП вдвое — до 20%, в том числе развитие производства и увеличение объемов несырьевого экспорта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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KievanEmpire
KievanEmpire
3 июля 2024, 18:44
#
«Зроблено в Україні»
Это отличная инициатива власти! Made in UKRAINE.
В свое время японцы и корейцы так и поднялись продвигали свой бренд.
Сейчас бренд Украина в мире известен всем, потому-что война, но нужно развивать его дальше.
Нужны новые направления, что бы люди во всем мире ценили и покупали Украинское, не потому-что оно «Made in Ukraine» и нужно поддержать — этим никого не купишь — а потому-что УКРАИНСКОЕ значит КАЧЕСТВЕННОЕ!
Спасибо правительству, действительно замечательная инициатива которая объединяет различные предприятия, предпринимателей и бизнес под общенациональной вывеской «Made in Ukraine»
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
3 июля 2024, 19:56
#
Шось бота ніхто не лайкає, в жодній темі:)
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