Предприниматели Донбасса получат не менее 73 миллионов господдержки — Свириденко

Правительство предусмотрело на 2024 год для бизнеса Донбасса в рамках политики «Сделано в Украине» не менее 73 млн грн. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — экономики Украины Юлия Свириденко во время рабочего визита в Донецкую область.

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Эти средства будут направлены на предоставление грантов, компенсацию процентных ставок по льготным кредитам, предоставление возмещения аграриям за покупку украинской сельхозтехники и другие программы в рамках политики «Сделано в Украине».

«Работаем с банковским сектором, чтобы он активнее возобновлял кредитование прифронтовых территорий. Для таких регионов условия программы „Доступные кредиты 5−7-9“ улучшены — ставки по кредитам снижены до 1% в первые два года, а затем ставка будет составлять 5% — на инвестиционные цели и 3% на финансирование оборотного капитала. Лимиты финансирования программы были увеличены до 150 млн, а сроки кредитования — до 10 лет», — заявила Свириденко.

Кроме того, обсудили возможности использования доступных кредитов для возобновления энергетических возможностей бизнеса, а также другие программы — переработочные гранты, компенсации для аграриев за приобретение отечественной техники.

По ее словам, 73 млн грн, предусмотренные в поддержку предпринимателей Донбасса, не являются лимитом, ведь чем активнее бизнесы региона будут подаваться на программы поддержки, тем больше смогут получить.

Бизнес-активность региона

При всех сложностях связанных с войной бизнес-активность региона постепенно восстанавливается.

По данным Донецкой ОВА, количество юридических лиц, уплачивавших налоги за январь-апрель 2024 года, выросло на 3,7% (до 4683) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество физических лиц предпринимателей, уплачивавших налоги в первые четыре месяца этого года, увеличилось на 32,8% и равно 19 478.

Цель политики «Сделано в Украине»

Стратегическая цель правительственной политики «Сделано в Украине» — изменить структуру украинской экономики, нарастить производство товаров с добавленной стоимостью и увеличить долю перерабатывающей промышленности в ВВП вдвое — до 20%, в том числе развитие производства и увеличение объемов несырьевого экспорта.