Приватбанк попал в рейтинг крупнейших эквайеров Европы

Приватбанк занял 17-е место среди крупнейших европейских банков и финансовых компаний-эквайеров в рейтинге профильного издания по платежным системам Nilson Report. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Согласно исследованию, по итогам 2023 года Приватбанк увеличил количество оплат картами через собственную систему на 33%, а объемы оплат клиентов — на 43%.

Годовой объем трансакций Приватбанка — $22,7 млрд. У лидера рейтинга — британского Worldpay — годовой объем транзакций почти $750 млрд.

По данным Приватбанка, в украинской торговой сети через системы госбанка ведут бизнес 200 000 клиентов, а это, в свою очередь, 283 000 активных POS-терминалов и более 25 000 активных приложений. Более 15 000 клиентов принимают оплату через сервис онлайн-эквайринга LiqPay. Ежедневно через системы безналичных расчетов Приватбанка владельцы банковских карт оплачивают почти 10 млн покупок.