Украина и Норвегия согласовали продолжение «транспортного безвиза»

Украина и Норвегия согласовали возможность продления перевозок без разрешений до 30 сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

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В августе 2024 года состоится заседание профильной комиссии, на котором будет обсуждена пролонгация «транспортного безвиза» с Норвегией на более длительный срок.

«Наша цель и задача — обеспечить возможность выполнять перевозку без разрешений для украинских перевозчиков в как можно большее количество стран», — сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Упрощение грузовых перевозок возможно для транспортных средств стандарта экологичности Евро-5 и выше.

При выполнении перевозок на борту грузовика водители должны иметь сертификат, подтверждающий экологический класс грузовика.