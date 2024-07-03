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3 июля 2024, 17:53 Читати українською

Украина и Норвегия согласовали продолжение «транспортного безвиза»

Украина и Норвегия согласовали возможность продления перевозок без разрешений до 30 сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

Украина и Норвегия согласовали возможность продления перевозок без разрешений до 30 сентября 2024 года.

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В августе 2024 года состоится заседание профильной комиссии, на котором будет обсуждена пролонгация «транспортного безвиза» с Норвегией на более длительный срок.

«Наша цель и задача — обеспечить возможность выполнять перевозку без разрешений для украинских перевозчиков в как можно большее количество стран», — сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Упрощение грузовых перевозок возможно для транспортных средств стандарта экологичности Евро-5 и выше.

При выполнении перевозок на борту грузовика водители должны иметь сертификат, подтверждающий экологический класс грузовика.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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KievanEmpire
KievanEmpire
3 июля 2024, 18:49
#
Норвегия одна из самых богатых и счастливых стран на Земле.
Там есть нефть как и в Рашке…
Но смотрим цифры!
Norway gdp per capita 106 177 $
Russia gdp per capita 10 420 $
В 10 РАЗ В 10 КАРЛ!!!
Нищая помойка сидит на самых больших запасах ресурсов, нефти, газе, но население нищее, потому-что все ушло на вооружения, пропаганду, войнушки, коррупцию, воровство, и прочую дичь — но только не на самих роzzиян и их благополучие.
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