ОПЕК заявила, что ее доходы от нефти упали на 18% в прошлом году, поскольку цены на нефть охладились, и группа приступила к новым сокращениям добычи, чтобы сбалансировать мировые рынки. Об этом сообщает Bloomberg, сообщает enkorr.

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Экспорт нефти группы упал на $148,9 млрд — до $679,7 млрд 2023 после резкого роста в предыдущем году, сообщает ОПЕК в своем ежегодном статистическом бюллетене во вторник.

Лидер группы — Саудовская Аравия, на которую пришлось основное ограничение дополнительных поставок, — испытал второе по величине падение в процентном выражении, отступив на 24% — до $248,4 млрд. Экваториальная Гвинея испытала наибольшее падение доходов, упав на 44% из-за падения производства.

В 2023 году фьючерсы на нефть Brent в среднем снизились на 17% и составили около $82 за баррель. Цены выросли в прошлом году после полномасштабного вторжения в Украину hоссии, которая является частью более широкой коалиции производителей, известной как ОПЕК+.