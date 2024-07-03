Кабинет министров внес изменения в Порядок льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 2 июля 2024 г. № 771.
Кабмин разрешил переселенцам подавать заявление на льготный кредит на жилье через «Дию»
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Согласно документу, заявление о намерении получить кредит подается заявителем в электронной форме средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал.Дия).
Заявление подается в финансовое учреждение заявителем, прошедшим аутентификацию, квалифицированной электронной подписи или другими средствами электронной идентификации, позволяющими однозначно установить личность заявителя.
Источник: Минфин
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