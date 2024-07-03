Кабмин разрешил переселенцам подавать заявление на льготный кредит на жилье через «Дию»

Кабинет министров внес изменения в Порядок льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 2 июля 2024 г. № 771.