В Украине падает спрос на авто с традиционными двигателями

В июне 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 71%, сообщает Укравтопром.

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Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 36,9% июньских продаж новых авто, что почти на 10 процентных пунктов меньше показателя июня 2023 года.

В то же время доля дизельных автомобилей почти не изменилась — 24,7%. Заметно увеличилась доля гибридов с 18% до 22,9%. Также добавил и сегмент электромобилей — с 10,5% до 15,2%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам