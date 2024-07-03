В июне 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 71%, сообщает Укравтопром.
В Украине падает спрос на авто с традиционными двигателями
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 36,9% июньских продаж новых авто, что почти на 10 процентных пунктов меньше показателя июня 2023 года.
В то же время доля дизельных автомобилей почти не изменилась — 24,7%. Заметно увеличилась доля гибридов с 18% до 22,9%. Также добавил и сегмент электромобилей — с 10,5% до 15,2%. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.
Лидерские позиции по сегментам
- бензиновые авто — Suzuki SX4;
- дизельные — Renault Duster;
- гибридные — Toyota RAV-4;
- электромобили — Honda M-NV;
- авто с ГБО — KIA Sportage.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии