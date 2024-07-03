Кредитный портфель корпоративного бизнеса Ощадбанка на конец июня достиг почти 60 млрд грн

Принятые Ощадом решения о финансировании компаний, пострадавших во время войны, а также о реструктуризации предварительно выданных для них кредитов, сработали. Сегодня все эти заемщики возобновили свою деятельность, обладают способностью обслуживать свои кредиты и вышли на почти довоенные показатели. Об этом во время выступления на Ukrainian Credit Conference сообщил Юрий Кацион, заместитель председателя правления Ощадбанка .

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ощадбанк готов и дальше поддерживать бизнес

Доля кредитов, по которым просрочка в оплате более 90 дней, среди клиентов корпоративного бизнеса Ощадбанка в течение 2024 года продолжает держаться на уровне 0,58% кредитного портфеля этого сегмента.

«Наша готовность и дальше поддерживать бизнес подтверждается объемами проектов, которые сейчас у нас в работе (pipeline), и они чрезвычайно велики. Особенно в стратегических отраслях, необходимость поддержки которых подчеркивает и президент, и правительство, и Национальный банк. Это оборонная отрасль, это энергетика, перерабатывающая промышленность. Кредитный портфель корпоративного бизнеса Ощадбанка по состоянию на конец июня достиг почти 60 млрд грн», — отметил Юрий Кацион.

Он подчеркнул, что Ощад, имея многолетний опыт в финансировании бизнеса, исходит из позиции, что операционная модель любого предприятия должна быть самодостаточной.

«Если постоянно предоставлять бизнесу компенсации, дотации и другие финансовые льготы, то мы можем в ближайшей перспективе скорее навредить, чем помочь, создав неконкурентоспособные компании или даже целые отрасли. Поэтому следует тщательно считать и смотреть: если самодостаточный бизнес нуждается в временной поддержке потерь от войны, то, конечно, хорошо и критически важно, что государство или международные партнеры готовы его предоставить. Но если модель показывает, что бизнес не прибыльен без льготных инструментов (компенсации процентной ставки, нулевых налогов и т. п. ) — то сто раз подумайте, стоит ли его начинать», — подчеркнул заместитель председателя правления Ощадбанка Юрий Кацион.

Что такое Ukrainian Credit Conference

Главная кредитная конференция года — Ukrainian Credit Conference (UCC) — состоялась в Киеве 28 июня. В рамках дискуссии участники обсудили:

• новые продукты от украинского финтеха на рынке фин услуг: кредитные карты, кредитование МПБ. Что еще будет предлагать финтеху? Кто является ключевым клиентом?

• какие перспективы у украинского необанкинга: этот рынок уже перегрет или океан еще голубой?

• с какими основными проблемами вызовами сталкиваются небанки?

• на какие технологии делают ставку в ближайшие 2−5 лет?

Платежными партнерами мероприятия выступили: