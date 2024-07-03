Принятые Ощадом решения о финансировании компаний, пострадавших во время войны, а также о реструктуризации предварительно выданных для них кредитов, сработали. Сегодня все эти заемщики возобновили свою деятельность, обладают способностью обслуживать свои кредиты и вышли на почти довоенные показатели. Об этом во время выступления на Ukrainian Credit Conference сообщил Юрий Кацион, заместитель председателя правления Ощадбанка.
Кредитный портфель корпоративного бизнеса Ощадбанка на конец июня достиг почти 60 млрд грн
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Ощадбанк готов и дальше поддерживать бизнес
Доля кредитов, по которым просрочка в оплате более 90 дней, среди клиентов корпоративного бизнеса Ощадбанка в течение 2024 года продолжает держаться на уровне 0,58% кредитного портфеля этого сегмента.
«Наша готовность и дальше поддерживать бизнес подтверждается объемами проектов, которые сейчас у нас в работе (pipeline), и они чрезвычайно велики. Особенно в стратегических отраслях, необходимость поддержки которых подчеркивает и президент, и правительство, и Национальный банк. Это оборонная отрасль, это энергетика, перерабатывающая промышленность. Кредитный портфель корпоративного бизнеса Ощадбанка по состоянию на конец июня достиг почти 60 млрд грн», — отметил Юрий Кацион.
Он подчеркнул, что Ощад, имея многолетний опыт в финансировании бизнеса, исходит из позиции, что операционная модель любого предприятия должна быть самодостаточной.
«Если постоянно предоставлять бизнесу компенсации, дотации и другие финансовые льготы, то мы можем в ближайшей перспективе скорее навредить, чем помочь, создав неконкурентоспособные компании или даже целые отрасли. Поэтому следует тщательно считать и смотреть: если самодостаточный бизнес нуждается в временной поддержке потерь от войны, то, конечно, хорошо и критически важно, что государство или международные партнеры готовы его предоставить. Но если модель показывает, что бизнес не прибыльен без льготных инструментов (компенсации процентной ставки, нулевых налогов
Что такое Ukrainian Credit Conference
Главная кредитная конференция года — Ukrainian Credit Conference (UCC) — состоялась в Киеве 28 июня. В рамках дискуссии участники обсудили:
• новые продукты от украинского финтеха на рынке фин услуг: кредитные карты, кредитование МПБ. Что еще будет предлагать финтеху? Кто является ключевым клиентом?
• какие перспективы у украинского необанкинга: этот рынок уже перегрет или океан еще голубой?
• с какими основными проблемами вызовами сталкиваются небанки?
• на какие технологии делают ставку в ближайшие 2−5 лет?
Платежными партнерами мероприятия выступили:
- PSP Platon, осуществляющая процессинг платежей и предоставляющий услуги широкому спектру украинских участников рынка электронной коммерции. На территории Украины платежный провайдер Platon успешно работает с 2012 года.
- Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА, более 20 лет работающая для того, чтобы сделать использование безналичных платежных инструментов и технологий при расчетах и кредитовании в Украине неотъемлемым элементом финансовой культуры.
- Укргазбанк, более 30 лет является надежным финансовым институтом и входит в список системно важных банков Украины.
- Винный партнер мероприятия — лидер винной отрасли Украины — ТМ VILLA UA.
- Международный клуб винтажных напитков ICVD, компании Jack Daniel's и Бон Буассон.
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