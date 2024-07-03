Хедж-фонди резко увеличили продажи глобальных акций

По данным Goldman Sachs, в июне хедж-фонды продолжали продавать акции мировых компаний третий месяц подряд, что стало самым быстрым темпом продаж с июня 2022 года. Двигателем продаж были в основном короткие продажи, в то время как общие потоки длинных позиций остались относительно неизменными, говорится в записке Goldman, передает investing.com.

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Ситуація на ринку

Макропродукты, включая индексы и биржевые фонды (ETF), в июне покупались незначительными объемами, что было обусловлено снижением рисков, а короткие покрытия немного превысили длинные продажи. Без учета корректировок на изменение рыночной стоимости короткие позиции по ETF, зарегистрированным в США, в первичном портфеле в июне сократились на 6,8%, при этом значительное покрытие коротких позиций наблюдалось в ETF, ориентированных на фирмы с малой капитализацией, финансовые и промышленные активы, недвижимость и здравоохранение.

«Короткие позиции по ETF теперь составляют 10,2% короткого портфеля акций США (за исключением индексных продуктов), что является самым низким уровнем с декабря 2019 года и находится вблизи пятилетних минимумов в 3-м процентиле, по сравнению с 11,1% в конце мая и 10,8% в начале 2024 года», — подчеркнули в Goldman Sachs.

Региональная активность

Что касается региональной активности, то хедж-фонды продавали акции компаний развитых рынков (DM) Азии впервые за 6 месяцев и самыми быстрыми темпами с сентября. Все акции на азиатских рынках были проданы в чистом виде, при этом лидировали Сингапур, Австралия, Гонконг и Япония. В Северной Америке и Европе также наблюдались чистые продажи в условном выражении.

Акции азиатских развивающихся рынков (EM) представили самый покупаемый регион в июне, продолжая тенденцию чистых покупок в течение 6 из последних 7 месяцев. Корея и Тайвань были самыми покупаемыми рынками, что превысило чистые продажи в Китае и Таиланде.

Чистые продажи китайских акций продолжились второй месяц подряд, причем чистые продажи американских депозитарных расписок (АДР) и гонконгских акций превысили чистые покупки акций материкового Китая.

В отраслевом разрезе чистые продажи в июне наблюдались в 8 из 11 секторов, при этом лидировали акции компаний сектора технологий, медиа и телекоммуникаций (TMT) и сектора потребительских товаров.