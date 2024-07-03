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3 июля 2024, 12:18 Читати українською

Укрнафта планирует инвестировать $1 миллиард в газовую генерацию

Самая большая нефтяная компания страны Укрнафта имеет амбициозный план — построить за три года более 1000 МВт газовой генерации стоимостью $1 млрд. Об этом рассказал генеральный директор компании Сергей Корецкий в интервью украинскому изданию Forbes.

Самая большая нефтяная компания страны Укрнафта имеет амбициозный план — построить за три года более 1000 МВт газовой генерации стоимостью $1 млрд.
Фото: ukrnafta.com

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По его словам, на первом этапе компания планирует построить газопоршневые установки мощностью не менее 100 МВт.

«Используем собственные средства, а также имеем открытые кредитные линии в Укргазбанке, Сенс Банке и Ощадбанке», — рассказал Корецкий.

Он также добавил, что есть индикативные планы по газотурбинному оборудованию.

«Планируем построить примерно 1000 МВт таких установок в ближайшие три года. Ориентировочная стоимость — $1 млрд. Параллельно работаем над проектами ветровых и солнечных электростанций», — отметил Корецкий.

Он сообщил, что это сложный проект, полная реализация которого займет до трех лет.

«Окупаемость когенерационных установок — до четырех лет, исключительно производства электричества — чуть более пяти лет. Проектный период эксплуатации — 20 лет. Укрнафта станет мультиэнергетической компанией. Это неотвратимо. Сейчас мы задаем этот вектор», — добавил Корецкий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Smerch747
Smerch747
3 июля 2024, 12:42
#
Експлуатація 20 років, окупаємість 4 роки, дохід відповідно +400% ділимо на 20років = 20% річних. Гарно звучить, як вкластись?
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0
potator
potator
3 июля 2024, 13:08
#
Строить будут в подвале подземной школы в Запорожье, строить будет родственник от шмыгаля и еще пару свежих комерсов из донецка.
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