Укрнафта планирует инвестировать $1 миллиард в газовую генерацию

Самая большая нефтяная компания страны Укрнафта имеет амбициозный план — построить за три года более 1000 МВт газовой генерации стоимостью $1 млрд. Об этом рассказал генеральный директор компании Сергей Корецкий в интервью украинскому изданию Forbes.

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По его словам, на первом этапе компания планирует построить газопоршневые установки мощностью не менее 100 МВт.

«Используем собственные средства, а также имеем открытые кредитные линии в Укргазбанке, Сенс Банке и Ощадбанке», — рассказал Корецкий.

Он также добавил, что есть индикативные планы по газотурбинному оборудованию.

«Планируем построить примерно 1000 МВт таких установок в ближайшие три года. Ориентировочная стоимость — $1 млрд. Параллельно работаем над проектами ветровых и солнечных электростанций», — отметил Корецкий.

Он сообщил, что это сложный проект, полная реализация которого займет до трех лет.

«Окупаемость когенерационных установок — до четырех лет, исключительно производства электричества — чуть более пяти лет. Проектный период эксплуатации — 20 лет. Укрнафта станет мультиэнергетической компанией. Это неотвратимо. Сейчас мы задаем этот вектор», — добавил Корецкий.