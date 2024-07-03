Эмитент стейблкоина USDC первым получил лицензию в ЕС по новым правилам закона MiCA

Компания Circle, являющаяся эмитентом второго по капитализации стейблкоина USDC, получила лицензию в ЕС в соответствии с новыми правилами, которые внедряет закон MiCA. Об этом написал CEO компании Джереми Аллер в X.

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Первый регулируемый стейблкоин в ЕС

Circle стала первым глобальным эмитентом стейблкоинов, отвечающим требованиям регламента рынков криптоактивов MiCA, и уже с 1 июля начала выпуск USDC и EURC непосредственно для европейских клиентов.

Компания также получила лицензию эмитента электронных денег от ACPR во Франции. Circle France стала штаб-квартирой регулируемой финансовой деятельности компании в Европе. Как зарегистрированная во Франции EMI, Circle может предлагать свои услуги по всему ЕС.

Стейблкоины Circle теперь находятся под прямым наблюдением пруденциальных регуляторов в Европе, в частности ACPR во Франции. Компания содержит необходимые резервы для европейских владельцев USDC в ЕС в глобально системно важном банке. Также Circle хранит 100% резервов EURC под своим регулируемым французским юридическим лицом.

Положение MiCA