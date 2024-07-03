Tesla снова фиксирует падение поставок на фоне конкуренции с BYD

Tesla зафиксировала второе подряд квартальное падение поставок. В апреле-июне компания поставила на рынок 443 956 электромобилей — на 4,7% меньше, чем годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.

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В целом производство автомобилей Tesla во втором квартале снизилось на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до 410 831 авто.

Хотя поставки Tesla были выше, чем у китайской BYD, инвесторы следят за тем, сможет ли BYD снова обогнать Tesla по объему продаж, как это было в последнем квартале 2023 года.

Акции Tesla росли на 6% во время торгов во вторник, 2 июля. С начала года их стоимость снизилась на 10,6%.