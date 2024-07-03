Курс валют на 3 июля: доллар и евро продолжают дорожать

В среду на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро также прибавил 5 копеек в покупке и 6 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро прибавил 5 копеек в покупке и 6 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,55−41,00 грн. Евро покупают за 43,55 грн, а продают за 44,15 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,93−41,03, евро — 44,02−44,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,80−40,84 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,85−43,88 грн/евро.

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