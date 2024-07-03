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3 июля 2024, 10:00 Читати українською

Нацбанк аннулировал лицензии семи небанковским финучреждениям

Национальный банк Украины аннулировал семи небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений, еще семь — изменил объем лицензии на деятельность финансовой компании. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины аннулировал семи небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений, еще семь — изменил объем лицензии на деятельность финансовой компании.
Фото: НБУ

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Аннулирование лицензий

На основании собственных заявлений аннулированы лицензии:

  • ПО «Ломбард-Онлайн «Паремская и компания» — на деятельность ломбарда с правом осуществлять деятельность по предоставлению такой финансовой услуги, как предоставление средств и банковских металлов в кредит в виде ломбардных кредитов;
  • ООО «ФК «Парис» — на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению такой финансовой услуги, как факторинг;
  • ООО «ФК Актиния» — на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению такой финансовой услуги. как финансовый лизинг;
  • ООО «Совет Инвест» — на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению такой финансовой услуги, как финансовый лизинг;
  • ООО «Маркс.Капитал» — на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению таких финансовых услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, финансовый лизинг, факторинг;
  • ООО «Дебт Форс» — на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению таких финансовых услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг.

Также НБУ аннулировал лицензию на осуществление деятельности кредитного союза и исключил КС «Добробут» из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его собственного заявления, руководствуясь особым порядком во время действия военного положения.

Кредитный союз имел лицензию на осуществление деятельности кредитного союза с правом предоставления следующих финансовых услуг: предоставление средств и банковских металлов в кредит; привлечение средств и банковских металлов, подлежащих возврату.

По состоянию на 1 января 2024 г. объем активов КС «Добробут» составил 2 378,94 тыс. грн (0,17 % от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства кредитного союза составляли 701,17 тыс. грн (0,09 % от общего размера рынка кредитных союзов).

Изменения объемов лицензий на деятельность финкомпании

Национальный банк на основании собственных заявлений предоставил согласование изменения объема лицензии на деятельность финансовой компании:

  • ООО «ФК «Фин-Ранг» — исключено из такой лицензии финансовых услуг факторинг, финансовый лизинг. После изменения объема лицензии учреждение будет иметь право предоставлять финансовую услугу по предоставлению средств и банковских металлов в кредит;
  • ООО «Дакорд Финанс» — исключены услуги предоставления средств и банковских металлов в кредит, финансовый лизинг. После изменения объема лицензии у учреждения будет право предоставлять услугу факторинга;
  • ООО «ФК «Финлайн» — исключена услуга финансового лизинга. После изменения объема лицензии у учреждения будет право предоставлять следующие услуги: предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;
  • ООО «ФК «Муниципальные платежные системы» — исключена услуга факторинг. После изменения объема лицензии учреждение будет иметь право предоставлять такие услуги, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, финансовый лизинг, финансовая платежная услуга по переводу средств без открытия счета;
  • ООО «ФК «Прайм Финанс» — исключена услуга финансового лизинга. После изменения объема лицензии у учреждения будет право предоставлять следующие услуги: факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит;
  • ООО «Кит-Финанс» — исключены следующие услуги: предоставление гарантий, финансовый лизинг После изменения объема лицензии учреждение будет иметь право предоставлять услуги факторинга, предоставление средств и банковских металлов в кредит;
  • ООО «Капиталресурс» — исключена услуга финансового лизинга. После изменения объема лицензии у учреждения будет право предоставлять следующие услуги: факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 28 июня 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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