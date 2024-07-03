За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 180 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 546 270 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 июля: 1 180 российских оккупантов, 16 танков, 1 ракета и 27 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 546270 (+1180) человек,
- танков — 8123 (+16) ед,
- боевых бронированных машин — 15583 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 14712 (+57) ед,
- РСЗО — 1115 (+1) ед,
- средства ПВО — 876 (+2) ед,
- самолетов — 360 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11668 (+27),
- крылатые ракеты — 2336 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19850 (+63) ед,
- специальная техника — 2464 (+12).
Источник: Минфин
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