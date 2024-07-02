Министерство финансов 2 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 9,41 млрд грн, что на 5,71 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 15,12 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин сегодня привлек более 9,4 миллиарда от продажи облигаций
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Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 3,48 млрд грн под 14,72% с погашением 10 сентября 2025 года (на прошлой неделе ставка была 14,71%);
- 4,04 млрд грн под 15,36% с погашением 10 июня 2026 (на прошлой неделе ставка была 15,32%);
- 1,89 млрд грн под 16,80% с погашением 9 февраля 2028 года (на прошлой неделе ставка была 16,80%).
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Источник: Минфин
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