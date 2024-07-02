Минфин привлек более триллиона гривен за время войны от продажи ОВГЗ

Украинское правительство привлекло в бюджет 1069 млрд грн в эквиваленте от продажи ОВГЗ на аукционах во время военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Объем заимствований превышает выплаты

В этом году было привлечено 251 млрд. грн. в эквиваленте. Заимствования на внутреннем рынке в 2024 году превышали выплаты по ОВГЗ. Роловер вложений за январь — июнь составляет 124% во всех валютах по текущему официальному курсу.

В целом с начала полномасштабной войны до 30 июня 2024 года правительством на первичных аукционах было привлечено более 1 069 млрд грн в эквиваленте: 731 644,6 млн грн, 6 788,2 млн дол. США и 2 383,9 млн. евро. За этот период на погашение по ОВГЗ направлено 533 075,1 млн. грн., 7 262,3 млн. дол. США и 2 091,8 млн. евро.

Кто покупает ОВГЗ

Наибольший объем этих ценных бумаг сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. На 1 июля 2024 года он составлял:

52 967,8 млн. грн., или 29,7 % от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 июня — 64 027,1 млн. грн., или 33,1%);

1 402,4 млн. дол. США или 58,4 % от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США (на 1 июня — 1 464,7 млн долл. США, или 63,2%);

103,0 млн. евро, или 21,7% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 мая — 94,9 млн. евро, или 19,9%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 июля 2024 составил 114,2 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 56,5 млрд грн в эквиваленте на 1 июля 2023 — рост вдвое.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 июля 2024 составил 9 299,3 млн грн, 24,8 млн дол. США и 0,1 млн. евро.

Министерство финансов в июне 2024 года погасило военные ОВГЗ на сумму 33 561,0 млн грн и 315,7 млн долларов США.