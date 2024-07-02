Кабмин упростил условия подачи заявлений в Реестр нанесенного рф ущерба

Кабинет министров уменьшил количество обязательных условий для подачи заявления о возмещении потерь в Реестр ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины. Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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«Внесены изменения в Порядок подачи заявлений о возмещении ущерба, потерь или ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, в Реестр ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины, средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг», — отметил он.

Изменения

Согласно изменениям, уменьшено количество обязательных условий для подачи заявления. В частности, исключены положения о наличии права собственности на поврежденный или уничтоженный объект недвижимого имущества, зарегистрированного в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Также правительство исключило положения о наличии в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф против Украины, акта комиссионного обследования объекта, поврежденного в результате вооруженной агрессии рф, составленного в соответствии с последствий вооруженной агрессии рф, связанных с повреждением зданий и сооружений.