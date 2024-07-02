К закрытию межбанка курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро выросло на 20 копеек в покупке и на 23 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 2 июля: доллар и евро продолжают рост на межбанке
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Открытие 2 июля
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Закрытие 2 июля
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Изменения
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40,68/40,70
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40,80/40,84
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12 /14
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43,64/43,64
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43,84/43,87
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20/23
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,50−40,94 грн. Евро покупают за 43,50 грн., а продают за 44,09 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,90−40,99, евро — 43,97−44,14 грн.
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Источник: Минфин
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