Все больше компаний выходят из фондового рынка Южной Кореи

Все больше компаний решают добровольно выйти из листинга корейского фондового рынка, ссылаясь на строгие правила и отягощающие требования к раскрытию информации. Об этом сообщает The Chosun Daily.

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Почему компании уходят

Многие компании, акции которых котируются на корейском рынке, выражают обеспокоенность по поводу чрезмерного использования прав акционеров, обязательств по раскрытию информации и дискриминационных норм по отношению к крупным акционерам.

Право акционерных предложений позволяет акционерам в письменной или электронной форме предлагать директорам определенные вопросы для включения в повестку дня общего собрания акционеров.

В Корее для принятия решения на собрании акционеров компании со 100 акциями нужно 25 акций. Для сравнения, в Соединенных Штатах, Японии и Китае требуется всего 1 акция, в Великобритании — 2 акции, а во Франции — 11 акций. Это делает требования Кореи гораздо выше.

Количество делистингов растет

По данным электронной системы раскрытия информации Службы финансового надзора, с начала этого года по 1 июля всего семь листинговых компаний объявили о добровольном делистинге из-за тендерных предложений.

В 2022 и 2023 годах за весь год было три и четыре объявления о добровольном делистинге соответственно. Если сравнивать с первой половиной этого года, то количество компаний, объявляющих о планах выхода из корейского фондового рынка, возросло примерно вдвое.