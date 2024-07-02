Клиенты финтех компании Wise пострадали от утечки данных из-за взлома банка Evolve

Финтех компания Wise, занимающаяся денежными переводами, заявила, что некоторые из личных данных ее клиентов могли быть похищены в результате недавней утечки данных в Evolve Bank & Trust. Об этом сообщает TechCrunch.

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В заявлении на своем официальном вебсайте компания Wise объяснила, что сотрудничала с Evolve с 2020 по 2023 год, предоставляя данные счетов в долларах США. Из-за недавнего излома в Evolve личная информация некоторых клиентов Wise могла быть раскрыта.

«Мы пришлем электронные письма всем клиентам Wise, которые, по нашему мнению, могли напрямую пострадать от этой утечки данных», — заявила компания.

Компания Wise заявила, что предоставила Evolve личные данные клиентов из США информацию, включавшую имена, адреса, дату рождения, контактные данные и номера социального страхования или идентификационный номер работодателя. Для клиентов за пределами США Wise предоставила другой документ, удостоверяющий личность.

В настоящее время неясно, сколько клиентов Wise пострадало, поскольку компания все еще расследует инцидент.

«Системы Wise не были скомпрометированы, и наши клиенты имеют безопасный доступ к своим аккаунтам», — заявили в компании.

В настоящее время Affirm, EarnIn, Marqeta, Melio и Mercury — все партнеры Evolve — заявили, что они разбираются, как взлом Evolve повлиял на их клиентов.