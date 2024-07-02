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2 июля 2024, 17:16 Читати українською

НБУ разработал единый механизм для непрерывной работы банков в особый период

Национальный банк систематизировал в одном документе все регуляции, касающиеся бесперебойного функционирования участников рынка финансовых услуг при наступлении особого периода. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк систематизировал в одном документе все регуляции, касающиеся бесперебойного функционирования участников рынка финансовых услуг при наступлении особого периода.
Фото: bank.gov.ua

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О чем идет речь

Речь идет, в частности, об обеспечении непрерывной работы Национального банка, банков, небанковских финансовых учреждений, других лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Чем обусловлены изменения

Отмечается, что за 2004−2024 годы Нацбанк выпустил почти 200 нормативно-правовых и распорядительных актов, которые определяют особенности функционирования финансовых учреждений в случае введения военного положения или особого периода.

Национальный банк оформляет их в единую систему, которая определяет:

  • режимы функционирования субъектов рынка финансовых услуг Украины в особый период (режим повышенной готовности, ограниченный режим, критический режим);

  • порядок принятия Нацбанком решения о переходе к функционированию финансовой системы в одном из определенных режимов и механизме информирования участников рынка об этом;
  • направления нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов рынка финансовых услуг в особый период непрерывности осуществления деятельности и функционирования учреждений, а также особенности обеспечения предоставления услуг клиентам и взаимоотношений между субъектами рынка финансовых услуг и Нацбанком;
  • требования к разработке НБУ и субъектами рынка финансовых услуг соответствующих протоколов и порядок введения в действие.

Такое обновление согласует работу Национального банка и субъектов рынка финансовых услуг, скоординирует режимы работы с учетом внешних обстоятельств и обеспечит готовность всех субъектов рынка к переходу в ограниченный режим работы для реагирования на изменение условий функционирования финансового сектора.

В течение шести месяцев, до 2 февраля 2025 г., участники рынка финансовых услуг должны разработать и утвердить внутренние документы по вопросам обеспечения бесперебойного функционирования в условиях особого периода, а также проинформировать об этом Национальный банк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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