Частные денежные переводы в Украину в январе-мае 2024 составили $4,37 млрд, что на $376 млн или на 8,59% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в данных НБУ.
Денежные переводы в Украину продолжают падать
Как изменились денежные переводы
В мае денежные переводы в Украину снизились до $0,88 млрд, хотя в мае прошлого года они составляли $953 млн.
При этом переводы из-за границы в качестве оплаты труда в мае упали до $0,81 млрд, что на 15,4% меньше, чем в марте 2023 года ($958 млн). За вычетом расходов и налогов мигрантов в стране пребывания чистая оплата труда составила $542 млн.
В то же время другие частные переводы остаются относительно стабильными — в мае составили $0,33 млрд.
По подсчетам НБУ, через официальные каналы в Украину в мае поступили переводы на $469 млн, через неформальные каналы — на $406 млн.
Напомним
Как писал ранее «Минфин», частные денежные переводы в Украину в январе-марте 2024 года составляли $2,63 млрд, что на $250 млн или на 9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Комментарии - 7
Украина часть Европы, более того мы в шаге от вступление в ЕС.