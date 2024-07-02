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2 июля 2024, 17:01 Читати українською

Денежные переводы в Украину продолжают падать

Частные денежные переводы в Украину в январе-мае 2024 составили $4,37 млрд, что на $376 млн или на 8,59% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в данных НБУ.

Частные денежные переводы в Украину в январе-мае 2024 составили $4,37 млрд, что на $376 млн или на 8,59% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Фото:depositphotos

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Как изменились денежные переводы

В мае денежные переводы в Украину снизились до $0,88 млрд, хотя в мае прошлого года они составляли $953 млн.

При этом переводы из-за границы в качестве оплаты труда в мае упали до $0,81 млрд, что на 15,4% меньше, чем в марте 2023 года ($958 млн). За вычетом расходов и налогов мигрантов в стране пребывания чистая оплата труда составила $542 млн.

В то же время другие частные переводы остаются относительно стабильными — в мае составили $0,33 млрд.

По подсчетам НБУ, через официальные каналы в Украину в мае поступили переводы на $469 млн, через неформальные каналы — на $406 млн.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», частные денежные переводы в Украину в январе-марте 2024 года составляли $2,63 млрд, что на $250 млн или на 9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+45
mantis05
mantis05
2 июля 2024, 17:10
#
Люди прост смирились с фактом долгой войны и уже строят себе будущее в Европе. Вполне логично и ожидаемо
+
+15
KievanEmpire
KievanEmpire
2 июля 2024, 19:03
#
То-есть в Украине? Или где?
Украина часть Европы, более того мы в шаге от вступление в ЕС.
+
+29
artarlit
artarlit
2 июля 2024, 19:09
#
Где-то заржал Эрдоган
+
0
mantis05
mantis05
2 июля 2024, 19:13
#
Где-то жители оккупированного Мелитополя, шлют вам лучи счастья. Они ведь тоже, одной ногой в ЕС :D, но это не точно.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
2 июля 2024, 19:33
#
Ага, ослик тоже весь путь до скотобойни думал, что он в шаге от морковки.
+
+14
Mini Mi
Mini Mi
2 июля 2024, 17:44
#
А вы ещё больше законов про блокировки и штрафы принимайте, тогда то точно лучше станет.
+
0
xo4y
xo4y
2 июля 2024, 20:15
#
Будут еще падать.
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