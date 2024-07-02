Денежные переводы в Украину продолжают падать

Частные денежные переводы в Украину в январе-мае 2024 составили $4,37 млрд, что на $376 млн или на 8,59% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в данных НБУ .

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Как изменились денежные переводы

В мае денежные переводы в Украину снизились до $0,88 млрд, хотя в мае прошлого года они составляли $953 млн.

При этом переводы из-за границы в качестве оплаты труда в мае упали до $0,81 млрд, что на 15,4% меньше, чем в марте 2023 года ($958 млн). За вычетом расходов и налогов мигрантов в стране пребывания чистая оплата труда составила $542 млн.

В то же время другие частные переводы остаются относительно стабильными — в мае составили $0,33 млрд.

По подсчетам НБУ, через официальные каналы в Украину в мае поступили переводы на $469 млн, через неформальные каналы — на $406 млн.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», частные денежные переводы в Украину в январе-марте 2024 года составляли $2,63 млрд, что на $250 млн или на 9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.