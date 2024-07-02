Экономика россии далека от кризиса — эксперт

Российская экономика находится в сложных условиях и есть признаки «перегретости», но до настоящего кризиса еще далеко, считает вице-президент Киевской школы экономики Элина Рыбакова. Об этом она рассказала в интервью Forbes Ukraine.

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Устойчивость экономики россии

Главной причиной сохранения устойчивости эксперт называет цены на нефть. По словам экономистки, сложно добиться кризиса, если Запад не перекроет российский экспорт нефти.

«Кто-то может сказать, что это в принципе невозможно: могли бы перекрыть на шесть месяцев, а дальше все равно найдут новые пути. Или перекроем, а цена поднимется и частично компенсирует потери», отметила она.

Цены на нефть могут взорвать экономику

Так, если завтра по каким-то причинам цена на нефть снизится до $40, то в экономике россии однозначно начнется кризис.

«Но цены на нефть пока не планируют так падать, поэтому есть ресурсы продолжать войну. При такой цене на нефть рф точно имеет по меньшей мере несколько лет без кризиса», — добавила Рыбакова.

Она также добавила, что самые болезненные санкции в отношении россии — это нацеленные против ее теневого танкерного флота, по которой страна перевозит свою нефть.