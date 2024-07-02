Ukrainian Credit Conference 2024: какой была главная кредитная конференция года

Важное событие для участников украинского кредитного рынка — Ukrainian Credit Conference — отгремело 28 июня. Мероприятие стало важной площадкой для обсуждения основных тенденций и новостей кредитной сферы.

Рассказываем, как это было.

Несмотря на то, что конференция проводилась в День Конституции, посетителей было немало. Организаторы мероприятия — сайты Минфин и Finance.ua, а также Всеукраинская Ассоциация Финансовых Компаний — искренне благодарны посетителям, спикерам и спонсорам, которые присоединились к событию.

В этом году конференцию открывал финансовый эксперт Алексей Козырев, который кстати также был модератором дискуссии «Кредитование бизнеса во время войны». В общей сложности дискуссий было четыре и все они были оживленными, а гости и спикеры охотно приобщались к обсуждениям.

Особенно активной была дискуссия на тему «Как финтех осваивает традиционно банковские услуги», к которой присоединились представители RozetkaPay, UAPAY и Open API Group. В рамках этого обсуждения звучали контраверсионные вопросы, участники разговора говорили о том, насколько широким и всеобъемлющим является понятие финтех, высказали противоположные мнения о развитии украинского необанкинга — некоторые видят в этом потенциал и стремятся развивать, другие же считают, что сейчас это невозможно.

На конференции также выступила руководитель по юридическим и регуляторным вопросам в проекте USAID «Инвестиции для устойчивости бизнеса» Анастасия Воронова. Представители банков внимательно выслушали его доклад и отвечали, как на практике они сталкиваются с большой конкуренцией на кредитном рынке по отношению к клиентам.

Кроме того, на мероприятии обсуждали:

вопросы уменьшения учетной ставки;

внедрение программы 5 — 7 — 9, которая помогла банкам в трудные времена поддерживать малый и микробизнесы;

возможные услуги и предложения для клиентов для развития кредитных карт.

Эти и многие другие темы поднимались на главной кредитной конференции года. Вместе с тем, была и благотворительная составляющая — аукцион в поддержку украинских защитников. Организаторы благодарны всем, кто присоединился.

Важным было участие в Ukrainian Credit Conference представителей Национального банка Украины, ведь для участников кредитного рынка это стало возможностью из первых уст узнать последние изменения и о запланированных нововведениях. В частности, вопросы из зала звучали к Михаилу Федоренко, представителю регулятора.

Гости мероприятия получили также возможность приобщиться к полезному нетворкингу, который в течение всего мероприятия был активным. Участники поднимали вопросы ведения бизнеса, развития кредитования для женщин, поиска новых клиентов, возможные ИТ-внедрения для банков и МФО, а также многое другое.

Помогали с проведением мероприятия

Проведение конференции было бы невозможно без поддержки надежных спонсоров. Платежным партнером мероприятия стала PSP Platon, осуществляющая процессинг платежей и предоставляющая услуги широкому спектру украинских участников рынка электронной коммерции. Кстати, на территории Украины платежный провайдер Platon успешно работает с 2012 года.

Кроме того, среди партнеров были Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА, которая более 20 лет работает для того, чтобы сделать использование безналичных платежных инструментов и технологий при расчетах и кредитовании в Украине неотъемлемым элементом финансовой культуры, таким же удобным и привычным, как в странах G-7 и ЕС.

Партнером также стал Укргазбанк, который более 30 лет является надежным финансовым институтом и входит в список системно важных банков Украины.

Среди спонсоров — международный клуб винтажных напитков ICVD, компании Jack Daniel's и Бон Буасон.

Организаторы искренне благодарны партнерам за поддержку в проведении этого важного мероприятия для украинского кредитного рынка!