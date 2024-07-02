НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 12 кейсов. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

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Сомнительные инвестиционные проекты

Bitcoin Minetrix

F2Hash

BitFuFu

TEC Crypto

BDSwiss

FXCC

Binarymate

DAXBASE

CENTOBOT

BinBot PRO

Forex Prop Firm (FPF)

Connext

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

В Комиссии также напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется.