Курс валют на 2 июля: доллар и евро подорожали в банках и обменниках

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек. Евро в покупке и продаже прибавил 10 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавило 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−40,90 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,77−40,87, евро — 43,90−44,08 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,68−40,70 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,64−43,64 грн/евро.

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