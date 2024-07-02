За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 280 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 545090 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 1 июля: 1280 российских оккупантов, 8 танков и 21 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 545090 (+1280) человек,
- танков — 8107 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 15566 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 14655 (+56) ед,
- РСЗО — 1114 (+3) ед,
- средства ПВО — 874 (+0) ед,
- самолетов — 360 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11641 (+21),
- крылатые ракеты — 2335 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19787 (+74) ед,
- специальная техника — 2452 (+4)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии