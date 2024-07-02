Укрэнерго предупредило: 2 июля электроэнергии одновременно не будет у большинства потребителей

2 июля облэнерго будут одновременно задействовать три очереди отключений в течение всех суток из шести. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

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В чем причина

«Причина — значительный рост энергопотребления из-за жары», — объяснили в компании.

По словам генерального директора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко 2 июля, будут задействовать одновременно три очереди отключений электроэнергии в течение всех суток. Света не будет в среднем от 8 до 12 часов.

«На прошлой неделе каждый день было по три очереди, но не весь день. Завтра будет три очереди весь день. Это значит, что будут работать графики в черной и серой зоне», — пояснил Коваленко.