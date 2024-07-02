Нацбанк оштрафовал четыре финкомпании и один ломбард

Национальный банк применил к четырем финансовым компаниям и одному ломбарду меры влияния в виде наложения штрафа за несвоевременное представление регулятору отчетности за I квартал 2024 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Кого оштрафовал Нацбанк

Штрафы наложены на:

ООО «Легион Харьков» (ЕГРПОУ 43407860);

ООО «ФК «Кредитонлайн» (ЕГРПОУ 43067861);

ООО «Веллфин» (ЕГРПОУ 39952398);

ООО «Гроши 247» (ЕГРПОУ 41803222);

ПО «Ломбард «Орион-Т» Безбородов и Менакер» (ЕГРПОУ 19314356).

Штрафы подлежат уплате в течение месяца со дня вступления в силу решений Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Кроме того, Нацбанк применил к ООО «Импорт Карс Лизинг» (ЕГРПОУ 43604674) меру влияния в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в частности связи с неподачей в Национальный банк отчетности за I квартал 2024 года.

Указанное учреждение обязано принять меры по устранению (исправлению) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 15 июля 2024 года.

Решения о применении мер влияния к указанным учреждениям приняты Комитетом по надзору 1 июля 2024 года по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг и вступили в силу со 2 июля 2024 года.