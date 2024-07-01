Норвегия блокирует продажу собственности на Шпицбергене на фоне вероятной угрозы от россии и Китая

Норвегия заблокировала продажу последнего частного имущества на архипелаге Шпицберген на фоне увеличения активности россии и Китая в Северном Ледовитом океане. Об этом сообщает Finacial Times.

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Правительство проинформировало владельцев фьорда Сере-Фагерфьорд на арктическом архипелаге, что они могут продать его только с согласия норвежского государства.

Это было сделано после того, как власти Норвегии предположили, что в приобретении этого объекта был заинтересован Китай.

Сообщается, что россия милитаризировала значительную часть своего крайнего севера, в то время как Китай стремится увеличить свою деловую и исследовательскую активность в регионе.

Шпицберген является норвежской территорией, но на архипелаге есть русские поселения и горнодобывающие разработки из-за его необычного правового статуса. Норвегия владеет большей частью земли, но россия имеет там четыре больших объекта.