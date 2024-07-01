Всемирный банк выбрал нового руководителя в Украине

Всемирный банк назначил Боба Сома региональным директором по делам стран Восточной Европы. Он будет базироваться в Киеве и руководить программами в Украине и Молдове с 1 июля, сообщается в пресс-релизе банка.

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Что известно о Бобе Соме

На этой должности Боб Сом сменил Арупа Банерджи, занимавшего должность Регионального директора по делам стран Восточной Европы с июля 2020 года.

Согласно приведенной биографии, Боб Сом — гражданин США. Он начал работать во Всемирном банке в 1998 году. До того как занять свою нынешнюю должность, господин Сом был директором по финансовому управлению и директором по операционной политике Всемирного банка в Вашингтоне.