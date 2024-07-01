Всемирный банк назначил Боба Сома региональным директором по делам стран Восточной Европы. Он будет базироваться в Киеве и руководить программами в Украине и Молдове с 1 июля, сообщается в пресс-релизе банка.
Всемирный банк выбрал нового руководителя в Украине
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно о Бобе Соме
На этой должности Боб Сом сменил Арупа Банерджи, занимавшего должность Регионального директора по делам стран Восточной Европы с июля 2020 года.
Согласно приведенной биографии, Боб Сом — гражданин США. Он начал работать во Всемирном банке в 1998 году. До того как занять свою нынешнюю должность, господин Сом был директором по финансовому управлению и директором по операционной политике Всемирного банка в Вашингтоне.
- Он обеспечивал стратегическое руководство и возглавлял команды, оказывавшие поддержку странам Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока в приобретении вакцин в рамках реализации портфеля проектов по противодействию COVID-19 на сумму $13 миллиардов.
- Кроме того, он руководил оперативным взаимодействием с агентствами ООН, которые за последние шесть лет предоставили финансирование на сумму более $10 миллиардов.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии