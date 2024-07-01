К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 9 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 1 июля: евро и доллар пошли вверх на межбанке
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Открытие 1 июля
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Закрытие 1 июля
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Изменения
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40,53/40,55
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40,68/40,70
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15 /15
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43,65/43,65
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43,74/43,76
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9/11
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−40,85 грн. Евро покупают за 43,40 грн., а продают за 44,00 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,77−40,85, евро — 43,90−44,05 грн.
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Источник: Минфин
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