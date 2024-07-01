Курс валют на вечер 1 июля: евро и доллар пошли вверх на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 9 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 1 июля Закрытие 1 июля Изменения доллар 40,53/40,55 40,68/40,70 15 /15 евро 43,65/43,65 43,74/43,76 9/11

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,40−40,85 грн. Евро покупают за 43,40 грн., а продают за 44,00 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,77−40,85, евро — 43,90−44,05 грн.

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