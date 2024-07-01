За первое полугодие 2024 года в госбюджет поступило 261,6 млрд грн — Таможня

За I полугодие 2024 года в государственный бюджет поступило 261,6 млрд грн. Эта сумма на 19,1 млрд грн превысила ожидаемые поступления от таможни в государственную казну. Об этом говорится в сообщении Государственной Таможни.

Пополнение госказны

Несмотря на многочисленные трудности, вызванные военной агрессией, бизнес и таможня оперативно реагировали на кризисные ситуации, что дало возможность получить положительный результат начислений в первом полугодии.

В I полугодии этого года наиболее показательным стал январь — перевыполнение почти на 11 млрд грн, а среднедневной показатель перечислений таможенных платежей в первом полугодии составил почти 2,2 млрд грн.

В сложных условиях войны украинский бизнес в очередной раз доказал свою стабильность и адаптивность к сегодняшним вызовам, являясь надежной поддержкой для государства.

В частности, за июнь 2024 года в Госбюджет перечислено 46,5 млрд грн из ожидаемых 47 млрд грн.

Факторы, повлиявшие на перечисление таможенных платежей в июне: