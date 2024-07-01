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1 июля 2024, 16:52 Читати українською

За первое полугодие 2024 года в госбюджет поступило 261,6 млрд грн — Таможня

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За I полугодие 2024 года в государственный бюджет поступило 261,6 млрд грн.
Фото:depositphotos
За I полугодие 2024 года в государственный бюджет поступило 261,6 млрд грн. Эта сумма на 19,1 млрд грн превысила ожидаемые поступления от таможни в государственную казну. Об этом говорится в сообщении Государственной Таможни.

Пополнение госказны

Несмотря на многочисленные трудности, вызванные военной агрессией, бизнес и таможня оперативно реагировали на кризисные ситуации, что дало возможность получить положительный результат начислений в первом полугодии.

В I полугодии этого года наиболее показательным стал январь — перевыполнение почти на 11 млрд грн, а среднедневной показатель перечислений таможенных платежей в первом полугодии составил почти 2,2 млрд грн.
В сложных условиях войны украинский бизнес в очередной раз доказал свою стабильность и адаптивность к сегодняшним вызовам, являясь надежной поддержкой для государства.
В частности, за июнь 2024 года в Госбюджет перечислено 46,5 млрд грн из ожидаемых 47 млрд грн.
Факторы, повлиявшие на перечисление таможенных платежей в июне:
  • Снижение объемов импорта: в частности легковых автомобилей, проката и пальмового масла;
  • Увеличение льгот: на 20 млрд грн выросла сумма льгот по уплате таможенных платежей;
  • Падение мировых цен: ключевые бюджетоформирующие товары, такие как нефтепродукты, удобрения и гербициды;
  • Ограничение движения транспорта: из-за аномальной жары в конце июня было ограничено движение транспорта на дорогах.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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